За прошлый год ГСЧС обезвредили более 140 тысяч взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. За прошедший 2018 год работниками ГСЧС уничтожено 144 тыс. 123 взрывоопасных предмета. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В течение 2018 года на территории Украины (без учета временно оккупированной АР Крым и территорий проведения операции Объединенных сил) обнаружено, изъято и уничтожено 144 тыс. 123 взрывоопасных предмета", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, житель Мариуполя пытался вывезти взрывчатку с оккупированного Донбасса.
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Кроме того, аноним заявил о заложенной взрывчатке в столичном медучреждении .