Анонім заявив про закладену вибухівку у столичному медзакладі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Києві правоохоронці перевірять інформацію про замінування медичного закладу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у столиці.
"О 9:00 до поліції на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кондратюка у медичній установі закладено вибухівку. На місце події негайно виїхали усі профільні служби", - повідомили у поліції.
Наразі спеціалісти ретельно перевіряють будівлю та прилеглу до неї територію.
"Інформацію внесено до Єдиного журналу обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана відповідна правова кваліфікація події. Працівники поліції проводять заходи для встановлення особи, яка повідомила про замінування", - зазначили правоохоронці.
Про евакуацію не повідомляється.
Нагадаємо, торік київське метро "мінували" близько 20 разів.