Аноним заявил о заложенной взрывчатке в столичном медучреждении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Киеве правоохранители проверят информацию о заминировании медицинского учреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в столице.
"В 9:00 в полицию по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на улице Кондратюка в медицинском учреждении заложена взрывчатка. На место происшествия немедленно выехали все профильные службы", - сообщили в полиции.
Сейчас специалисты тщательно проверяют здание и прилегающую к ней территорию.
"Информация внесена в Единый журнал учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая квалификация события. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании", - отметили правоохранители.
Об эвакуации не сообщается.
Напомним, в прошлом году киевское метро "минировали" около 20 раз.