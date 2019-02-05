За минулий рік ДСНС знешкодили понад 140 тисяч вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. За минулий 2018 рік працівниками ДСНС знешкоджено 144 тис. 123 вибухонебезпечні предмети. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
“Протягом 2018 року на території України (без урахування тимчасово окупованої АР Крим та територій проведення операції Об’єднаних сил) виявлено, вилучено та знешкоджено 144 тис. 123 вибухонебезпечні предмети”, - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, житель Маріуполя намагався вивезти вибухівку з окупованого Донбасу.
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Крім того, анонім заявив про закладену вибухівку у столичному медзакладі.