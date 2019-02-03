Житель Маріуполя намагався вивезти вибухівку з окупованого Донбасу

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні на КПВВ “Гнутово” прикордонники зі складу ООС виявили в автомобілі громадянина України приховану вибухівку. Про це повідомив прес-секретар Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні на КПВВ „Гнутово“ прикордонники зі складу ООС виявили в автомобілі громадянина України приховану вибухівку. Це тривожний знак. Не виключено, що таким чином російсько-терористичні війська готують підґрунтя для можливих терористичних акцій”, — написав Слободян.

За його словами, громадянин України, мешканець Маріуполя, вранці виїхав на тимчасово окуповану територію власним автомобілем та по обіді повертався назад.

“Під час ретельного огляду його автомобіля офіцери сектору контррозвідки УВВБ Донецько-Луганського регіонального управління спільно зі співробітниками СБУ, що діють у зоні ООС, виявили приховані під заднім сидінням дві тротилові шашки вагою 400 г”, — додав він.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано.

Нагадаємо, за тиждень на КПВВ виявлено три паспорти, видані окупаційною адміністрацією РФ.

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