Житель Маріуполя намагався вивезти вибухівку з окупованого Донбасу

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні на КПВВ “Гнутово” прикордонники зі складу ООС виявили в автомобілі громадянина України приховану вибухівку. Про це повідомив прес-секретар Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.