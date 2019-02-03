У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 260 авто

“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/40; „Мар’їнка“ — 50/40; „Новотроїцьке“ — 50/25; „Гнутове“ — 15/10”, — йдеться у повідомленні.

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За інформацією прикордонників, загалом учора через КПВВ прослідувало 32,7 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7260 осіб та 945 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6820 осіб та 1145 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5910 осіб та 1130 транспортних засобів; “Гнутове” — 3160 осіб та 745 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 9620 осіб.

“На цей час усі КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкриті відповідно до зимового графіку роботи та працюють у штатному режимі”, — повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, за тиждень на КПВВ виявлено три паспорти, видані окупаційною адміністрацією РФ.