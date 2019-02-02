За тиждень через КПВВ на Донбасі не пропустили 115 осіб

"Загалом протягом тижня встановленим порядком через лінію зіткнення було оформлено 240 тисяч громадян та 28,5 тисячі транспортних засобів. Відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 115 особам в зв’язку з несправністю в документах або відсутністю необхідного переліку документів", - повідомили у ДПСУ.



Як повідомляв УНН, пасажиропотік через КПВВ на Донбасі збільшився.



Як повідомляв УНН, в ОБСЄ заявили, що тисячі людей продовжують страждати у довгих чергах, які російські збройні формування створюють на КПВВ.