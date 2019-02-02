Пасажиропотік через КПВВ на Донбасі збільшився

КИЇВ. 2 лютого. УНН. На цей час усі КПВВ на Донбасі, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкриті відповідно до зимового графіку роботи та працюють у штатному режимі. Варто зазначити, що учора загальний пасажиро-транспортний потік залишався динамічним та значно збільшився в порівнянні з попередньою добою. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.