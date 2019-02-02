Пасажиропотік через КПВВ на Донбасі збільшився
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. На цей час усі КПВВ на Донбасі, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкриті відповідно до зимового графіку роботи та працюють у штатному режимі. Варто зазначити, що учора загальний пасажиро-транспортний потік залишався динамічним та значно збільшився в порівнянні з попередньою добою. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
"Майорське" – 40/50; "Мар’їнка" – 60/60; "Новотроїцьке" – 35/20; "Гнутове" – 20/30.
Загалом учора через КПВВ прослідувало 36,7 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів:
"Майорське" – 7840 осіб та 945 транспортних засобів;
"Мар’їнка" – 7750 осіб та 1355 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" – 6865 осіб та 1275 транспортних засобів;
"Гнутове" – 3440 осіб та 755 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" – 10815 осіб.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ заявили, що тисячі людей продовжують страждати у довгих чергах, які російські збройні формування створюють на КПВВ.