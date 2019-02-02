Пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79115 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101846 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136582 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134892 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131872 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126225 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163883 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117934 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141521 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145339 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился

Пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился

Киев  •  УНН

 • 8712 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В настоящее время все КПВВ на Донбассе, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открытые в соответствии с зимним графиком работы и работают в штатном режиме. Стоит отметить, что вчера общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и значительно увеличился по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 60/60; "Новотроицкое" - 35/20; "Гнутово" - 20/30.
В общем вчера через КПВВ последовало 36,7 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 7840 человек и 945 транспортных средств;
"Марьинка" - 7750 человек и 1355 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6865 человек и 1275 транспортных средств;
"Гнутово" - 3440 человек и 755 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 10815 человек.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ заявили, что тысячи людей продолжают страдать в длинных очередях, которые российские вооруженные формирования создают на КПВВ.

Украинские Национальные Новости

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