Пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился

В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 60/60; "Новотроицкое" - 35/20; "Гнутово" - 20/30.

В общем вчера через КПВВ последовало 36,7 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7840 человек и 945 транспортных средств;

"Марьинка" - 7750 человек и 1355 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6865 человек и 1275 транспортных средств;

"Гнутово" - 3440 человек и 755 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10815 человек.



Как сообщал УНН, в ОБСЕ заявили, что тысячи людей продолжают страдать в длинных очередях, которые российские вооруженные формирования создают на КПВВ.