Пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В настоящее время все КПВВ на Донбассе, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открытые в соответствии с зимним графиком работы и работают в штатном режиме. Стоит отметить, что вчера общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и значительно увеличился по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 60/60; "Новотроицкое" - 35/20; "Гнутово" - 20/30.
В общем вчера через КПВВ последовало 36,7 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 7840 человек и 945 транспортных средств;
"Марьинка" - 7750 человек и 1355 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6865 человек и 1275 транспортных средств;
"Гнутово" - 3440 человек и 755 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 10815 человек.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ заявили, что тысячи людей продолжают страдать в длинных очередях, которые российские вооруженные формирования создают на КПВВ.