Тисячі людей страждають у чергах на КПВВ - ОБСЄ

"Тисячі людей і надалі страждають у довгих чергах, які російські збройні формування створюють у КПВВ. Ситуація значно ускладнюється суворими зимовими умовами. Неприйнятна гуманітарна криза – прямий результат російського вторгнення і окупації частин території України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, штучне створення довгих черг та неорганізованості в роботі КПВВ в холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ наражає на небезпеку мирне населення, серед якого, переважно люди похилого віку.