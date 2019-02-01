Тысячи людей страдают в очередях на КПВВ - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Тысячи людей продолжают страдать в длинных очередях, которые российские вооруженные формирования создают на КПВВ. Об этом сообщается в Twitter украинской миссии ОБСЕ, передает УНН.
"Тысячи людей и в дальнейшем страдают в длинных очередях, которые российские вооруженные формирования создают в КПВВ. Ситуация значительно осложняется суровыми зимними условиями. Неприемлемый гуманитарный кризис - прямой результат российского вторжения и оккупации частей территории Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, искусственное создание длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск подвергает опасности мирное население, среди которого, преимущественно пожилые люди.