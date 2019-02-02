За неделю через КПВВ на Донбассе не пропустили 115 человек

"Всего в течение недели в установленном порядке через линию соприкосновения было оформлено 240 000 граждан и 28,5 тысячи транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 115 лицам в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов", - сообщили в ГПСУ.



Как сообщал УНН, пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился.



Как сообщал УНН, в ОБСЕ заявили, что тысячи людей продолжают страдать в длинных очередях, которые российские вооруженные формирования создают на КПВВ.