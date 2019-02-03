В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 260 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 260 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 50/40; "Новотроицкое" - 50/25; "Гнутово" - 15/10", - говорится в сообщении.
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По информации пограничников, в общем вчера через КПВВ последовало 32,7 тысячи человек и 4000 транспортных средств: "Майорское" - 7260 человек и 945 транспортных средств; "Марьинка" - 6820 человек и 1145 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5910 человек и 1130 транспортных средств; "Гнутово" - 3160 человек и 745 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9620 человек.
"В настоящее время все КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открытые в соответствии с зимним графиком работы и работают в штатном режиме", - сообщили в ГПСУ.
Напомним, за неделю на КПВВ обнаружены три паспорта, выданные оккупационной администрацией РФ.