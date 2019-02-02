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За тиждень на КПВВ виявлено три паспорти, видані окупаційною адміністрацією РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. За тиждень прикордонними нарядами в межах діючих гуманітарних дорожніх коридорів в районі операції Об’єднаних сил виявлено 10 паспортних документів України, що містили ознаки часткової підробки, три незаконних ідентифікаційних документа, виданих окупаційною адміністрацією РФ. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ. 

"Прикордонними нарядами в межах діючих гуманітарних дорожніх коридорів в районі операції Об’єднаних сил виявлено 10 паспортних документів України, що містили ознаки часткової підробки, три незаконних ідентифікаційних документа, виданих окупаційною адміністрацією РФ", - повідомили у прес-службі.

У ДПСУ також додали, що до адміністративної відповідальності в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення притягнуто 5 громадян, відносно яких встановлено, що вони перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Крім цього, виявлено іноземця за порушення правил перебування на території України та четверо громадян України, що порушили режимні правила в КПВВ.

Як повідомляв УНН, за тиждень через КПВВ на Донбасі не пропустили 115 осіб

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