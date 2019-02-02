За неделю на КПВВ обнаружено три паспорта, выданные оккупационной администрацией РФ

"Пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 10 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки, три незаконных идентификационных документа, выданных оккупационной администрацией РФ", - сообщили в пресс-службе.



В ГпСУ также добавили, что к административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения привлечено 5 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы. Кроме этого, выявлено иностранца за нарушение правил пребывания на территории Украины и четверо граждан Украины, которые нарушили режимные правила в КПВВ.



Как сообщал УНН, за неделю через КПВВ на Донбассе не пропустили 115 человек.