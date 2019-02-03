Житель Мариуполя пытался вывезти взрывчатку из оккупированного Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня на КПВВ "Гнутово" пограничники из состава ООС обнаружили в автомобиле гражданина Украины скрытую взрывчатку. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня на КПВВ "Гнутово" пограничники из состава ООС обнаружили в автомобиле гражданина Украины скрытую взрывчатку. Это тревожный знак. Не исключено, что таким образом российско-террористические войска готовят почву для возможных террористических акций", - написал Слободян.
По его словам, гражданин Украины, житель Мариуполя, утром выехал на временно оккупированную территорию личным автомобилем и после обеда возвращался.
"Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры сектора контрразведки УВВБ Донецко-Луганского регионального управления совместно с сотрудниками СБУ, действующих в зоне ООС, обнаружили скрытые под задним сиденьем две тротиловые шашки весом 400 г", - добавил он.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водителя и автомобиль задержали.
Напомним, за неделю на КПВВ обнаружены три паспорта, выданные оккупационной администрацией РФ.