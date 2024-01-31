Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой
Киев • УНН
Бывшему начальнику и шестерым подчиненным харьковского изолятора грозит до 8 лет заключения за то, что они в целом совершили мошеннические сделки на сумму более 2 миллионов гривен.
За присвоение более 2 миллионов гривен государственных средств экс-руководителю и его шести подчиненным одного из харьковских изоляторов временного содержания грозит лишение свободы до 8 лет заключения. Об этом сообщает Государственное Бюро расследований, передает УНН.
Детали
Специалисты установили, что начальник одного из харьковских изоляторов временного содержания заключил соглашение с шестью подчиненными, позволяя им получать зарплату без фактического выполнения работы. В ответ за эту неправомерную сделку, подчиненные должны были отдавать половину своей зарплаты начальнику.
Эта махинация продолжалась два года, в течение которых "работники" официально находились в штате, но фактически не выполняли обязанностей. Фигуранты занимались своими личными делами, не выходя на работу. Один из них даже работал таксистом.
Деньги, которые были безосновательно выплачены, отправлялись на счета жены экс-начальника или отдавались ему лично наличными. Общая сумма таких транзакций составляет более 2 миллионов гривен.
Сейчас все фигуранты этой схемы уже уволены с должностей.
Добавим
Обвинительный акт уже направлен в суд, где бывшему начальнику и его сообщникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет по двум статьям Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой
Бывшему начальнику и шестерым подчиненным харьковского изолятора грозит до 8 лет заключения за то, что они в целом совершили мошеннические сделки на сумму более 2 миллионов гривен.
Реформа питания для ВСУ: Минобороны наведались с ревизией в одну из воинских частей
Заместители Министра обороны проверили качество питания военнослужащих в одной из воинских частей. В какую именно часть наведались с ревизией не сообщили, однако пообещали, что такие проверки станут традиционными.
Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ
Президент Украины уволил Романа Семенченко с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Известно, что Семенченко ранее был Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.
Донетчина: армейцы рф из "Ураганов" вколотили по поселку Цукурино, погибла женщина
70-летняя женщина погибла после того, как россияне обстреляли поселок Цукурино в Донецкой области из ракетных установок "Ураган".
путин получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, а Украина достигнет больших успехов - Нуланд
Заместитель госсекретаря США заявила, что путин столкнется с неожиданностями на поле боя в 2024 году и выразила уверенность в успехе Украины с дополнительной поддержкой США.
Буданов прогнозирует на весну новое украинское контрнаступление - Telegraph
Руководитель украинской разведки спрогнозировал, что Украина начнет новое контрнаступление весной, как только российское наступление будет исчерпано.
Более справедливо подходит ко всем слоям населения: в ОП отреагировали на новый текст закона о мобилизации
Новый законопроект о мобилизации в Украине имеет целью применить более справедливый подход к мобилизации различных слоев населения во время длительной войны.
Еще надо много пройти этой зимой: Зеленский предостерег, что атаки рф еще будут
Президент Зеленский заявил, что энергетическая система Украины была сохранена с прошлой зимы, несмотря на продолжающиеся российские атаки, но впереди еще долгий путь этой зимы.
Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине
Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за предоставление Украине дополнительной помощи, учитывая роль США в защите Украины от российской агрессии и содействии ее процветанию.
Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть
По словам главы Херсонской областной военной администрации, российская армия обстреливает Херсон более часа, повредив дом, магазины и электросеть в одном из районов города.