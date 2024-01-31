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Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой

Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 20:20  •  3561 просмотра

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Бывшему начальнику и шестерым подчиненным харьковского изолятора грозит до 8 лет заключения за то, что они в целом совершили мошеннические сделки на сумму более 2 миллионов гривен.

За присвоение более 2 миллионов гривен государственных средств экс-руководителю и его шести подчиненным одного из харьковских изоляторов временного содержания грозит лишение свободы до 8 лет заключения. Об этом сообщает Государственное Бюро расследований, передает УНН.

Детали

Специалисты установили, что начальник одного из харьковских изоляторов временного содержания заключил соглашение с шестью подчиненными, позволяя им получать зарплату без фактического выполнения работы. В ответ за эту неправомерную сделку, подчиненные должны были отдавать половину своей зарплаты начальнику.

Эта махинация продолжалась два года, в течение которых "работники" официально находились в штате, но фактически не выполняли обязанностей. Фигуранты занимались своими личными делами, не выходя на работу. Один из них даже работал таксистом.

Деньги, которые были безосновательно выплачены, отправлялись на счета жены экс-начальника или отдавались ему лично наличными. Общая сумма таких транзакций составляет более 2 миллионов гривен.

Сейчас все фигуранты этой схемы уже уволены с должностей.

Добавим

Обвинительный акт уже направлен в суд, где бывшему начальнику и его сообщникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет по двум статьям Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧП
kharkivХарьков
Махінації на 2 млн грн: екс-начальнику харківського ізолятора та шести його спільникам "світить" по вісім років за ґратами
Frauds worth UAH 2 million: the ex-head of the Kharkiv detention center and six of his accomplices are "shine" for eight years behind bars
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Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой

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