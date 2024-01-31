Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой

За присвоение более 2 миллионов гривен государственных средств экс-руководителю и его шести подчиненным одного из харьковских изоляторов временного содержания грозит лишение свободы до 8 лет заключения. Об этом сообщает Государственное Бюро расследований, передает УНН.

Детали

Специалисты установили, что начальник одного из харьковских изоляторов временного содержания заключил соглашение с шестью подчиненными, позволяя им получать зарплату без фактического выполнения работы. В ответ за эту неправомерную сделку, подчиненные должны были отдавать половину своей зарплаты начальнику.

Эта махинация продолжалась два года, в течение которых "работники" официально находились в штате, но фактически не выполняли обязанностей. Фигуранты занимались своими личными делами, не выходя на работу. Один из них даже работал таксистом.

Деньги, которые были безосновательно выплачены, отправлялись на счета жены экс-начальника или отдавались ему лично наличными. Общая сумма таких транзакций составляет более 2 миллионов гривен.

Сейчас все фигуранты этой схемы уже уволены с должностей.

Добавим

Обвинительный акт уже направлен в суд, где бывшему начальнику и его сообщникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет по двум статьям Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.