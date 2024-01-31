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Махінації на 2 млн грн: екс-начальнику харківського ізолятора та шести його спільникам "світить" по вісім років за ґратами

Махінації на 2 млн грн: екс-начальнику харківського ізолятора та шести його спільникам "світить" по вісім років за ґратами

Київ • УНН

 • 28749 перегляди

Колишньому начальнику та шістьом підлеглим харківського ізолятора загрожує до 8 років ув'язнення за те, що вони загалом здійснили шахрайські оборудки на суму понад 2 мільйони гривень.

За привласнення понад 2 мільйонів гривень державних коштів екс-керівнику та його шести підлеглим одного із харківських ізоляторів тимчасового тримання загрожує позбавлення волі до 8 років ув’язнення. Про це повідомляє Державне Бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Спеціалісти встановили, що начальник одного із харківських ізоляторів тимчасового тримання уклав угоду із шістьма підлеглими, дозволяючи їм отримувати зарплату без фактичного виконання роботи. У відповідь за цю неправомірну угоду, підлеглі повинні були віддавати половину своєї зарплати начальнику.

Ця махінація тривала два роки, протягом яких "працівники" офіційно знаходились в штаті, але фактично не виконували обов'язків. Фігуранти займалися своїми особистими справами, не виходячи на роботу. Один із них навіть працював таксистом.

Гроші, які були безпідставно виплачені, відправлялися на рахунки дружини екс-начальника або віддавались йому особисто готівкою. Загальна сума таких транзакцій становить понад 2 мільйони гривень.

Наразі всі фігуранти цієї схеми вже звільнені з посад.

Додамо

Обвинувальний акт вже направлено до суду, де колишньому начальнику та його спільникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років за двома статтями Кримінального кодексу України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

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