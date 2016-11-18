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За лесами в Закарпатье начали следить с помощью камер видеонаблюдения

За лесами в Закарпатье начали следить с помощью камер видеонаблюдения

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УЖГОРОД-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Более 50 камер видеонаблюдения установили на КПП при въездах на территорию лесных угодий и непосредственно в лесах Закарпатья. Об этом УНН сообщил начальник Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга во время выездной коллегии Закарпатского ОУЛОХ в г. В. Бычков Раховского района.

"Сейчас камерами видеонаблюдения оснащены около 60% контрольно-пропускных пунктов закарпатских лесхозов. Это наша собственная инициатива, которая призвана охранять леса, защищать их жителей от браконьерства, бороться с незаконными рубками и тому подобное. Кроме камер на КПП, мы установили так называемые "охотничьи" видеорегистраторы. Они находятся непосредственно в лесах, а об их месторасположении знают только егеря. Приобретение необходимой техники взяли на себя наши предприятия. И в течение 2017 года, думаю, мы завершим работу над системой видеонаблюдения в лесах области", - рассказал В.Мурга.

Пока трансляция и записи с установленных камер контролируются на уровне внутренней системы лесничеств. Однако, по словам В.Мургы, со временем должны появиться онлайн-трансляции, доступные всем, кто интересуется положением дел в лесах Закарпатья.

"На сегодня уже есть определенная положительная динамика, в частности, открыто несколько уголовных производств по представлению лесхозов, чьи камеры зафиксировали нарушения", - добавил В.Мурга.

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