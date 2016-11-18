За лісами на Закарпатті почали стежити за допомогою камер відеоспостереження
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Понад 50 камер відеоспостереження встановили на КПП при в′їздах на територію лісових угідь та безпосередньо у лісах Закарпаття. Про це УНН повідомив начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга під час виїзної колегії Закарпатського ОУЛМГ у смт В. Бичків Рахівського району.
“Наразі камерами відеоспостереження оснащено близько 60% контрольно-пропускних пунктів закарпатських лісгоспів. Це наша власна ініціатива, яка покликана охороняти ліси, захищати їхніх мешканців від браконьєрства, боротися з незаконними рубками тощо. Окрім камер на КПП, ми встановили так звані „мисливські“ відеореєстратори. Вони знаходяться безпосередньо у лісах, а про їхнє місцерозташування знають лише єгері. Придбання необхідної техніки взяли на себе наші підприємства. І протягом 2017 року, думаю, ми завершимо роботу над системою відеонагляду у лісах області”, — розповів В. Мурга.
Поки що трансляція і записи зі встановлених камер контролюються на рівні внутрішньої системи лісництв. Однак, за словами В.Мурги, з часом мають з′явитися онлайн-трансляції, доступні усім, хто цікавиться станом справ у лісах Закарпаття.
“На сьогодні вже є певна позитивна динаміка, зокрема, відкрито кілька кримінальних проваджень за поданням лісгоспів, чиї камери зафіксували порушення”, — додав В. Мурга.