Через несколько дней Россия потеряет больше военных, чем за 10 лет войны в Афганистане – Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Через несколько дней потери среди личного состава России превзойдут потери за ее 10-летнюю войну с Афганистаном. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, информирует УНН.
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"За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тысяч российских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, которые длились 6 лет. Еще пару дней, и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане", — написал Резников.
Как отметил министр, ВСУ уже уничтожили 300 танков, тысячи бронемашин, более 40 самолетов и почти 70 вертолетов российских оккупантов.
"Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа. Которые ужасают Африку, Ближний Восток. Но не Украину.
Мы их уничтожаем, как и всех остальных террористов, которые накрывают ракетами наши города. Которые расстреливают детей", - добавил Резников.
Напомним
Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют почти 12 тысяч человек.