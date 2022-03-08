Через несколько дней Россия потеряет больше военных, чем за 10 лет войны в Афганистане – Резников

Детали

"За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тысяч российских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, которые длились 6 лет. Еще пару дней, и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане", — написал Резников.

Как отметил министр, ВСУ уже уничтожили 300 танков, тысячи бронемашин, более 40 самолетов и почти 70 вертолетов российских оккупантов.

"Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа. Которые ужасают Африку, Ближний Восток. Но не Украину.

Мы их уничтожаем, как и всех остальных террористов, которые накрывают ракетами наши города. Которые расстреливают детей", - добавил Резников.

Напомним

Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют почти 12 тысяч человек.