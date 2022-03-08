Вторгнення РФ в Україну: окупанти втратили майже 12 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять майже 12 тисяч осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) такі:
особового складу - майже 12 тисяч осіб,
танків ‒ 303 од.,
бойових броньованих машин ‒ 1036 од.,
артилерійських систем –120,
РСЗВ - 56,
засобів ППО - 27,
літаків – 48,
гелікоптерів – 80 од.,
автомобільної техніки - 474,
кораблів /катерів - 3 од.,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.
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