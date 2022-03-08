Темп просування окупаційних військ значно уповільнився - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Російські окупанти продовжують наступальну операцію, але темп просування їх військ значно уповільнився. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
«Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що окупанти все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.
Додамо
Окупанти проводять наступальну операцію на Сіверському напрямку.