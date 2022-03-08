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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Темп просування окупаційних військ значно уповільнився - Генштаб

Темп просування окупаційних військ значно уповільнився - Генштаб

Київ • УНН

 • 101196 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Російські окупанти продовжують наступальну операцію, але темп просування їх військ значно уповільнився. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

«Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що окупанти все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

Додамо

Окупанти проводять наступальну операцію на Сіверському напрямку.

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