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Генштаб: окупанти проводять наступальну операцію на Сіверському напрямку

Генштаб: окупанти проводять наступальну операцію на Сіверському напрямку

Київ • УНН

 • 401234 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Російські окупанти не полишають спроб просунутися на Сіверському напрямку. Загарбники хочуть заблокувати Чернігів і підготуватися до наступу на Суми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі 

Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та з нанесенням ракетних ударів, зосереджуючи основні зусилля на виконанні наступних завдань: забезпечення сухопутного коридору між Кримом та континентальною частиною Російської Федерації; взяття під повний контроль міста Маріуполя; оточення з подальшим захопленням міста Києва, а також виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Протягом доби противником здійснювалось перегрупування для організації штурму Києва. До штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центру СпП "Вітязь” (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”).

На Поліському напрямку противник силами окремих підрозділів зі складу 29, 35, 36 загальновійськових армій ЗС РФ, Тихоокеанського Флоту Східного воєнного округу та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ зосередився у районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

На напрямку н.п. Бишів противник силами до двох БТГр зі складу 36 загальновійськової армії ЗС РФ здійснив маневр і намагається просуватись далі.

На напрямку н.п. Тарасівщина, Раківка противник зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії у взаємодії з БТГр 155 окремої бригади морської піхоти після форсуванням р. Ірпінь в районі Раківка розпочав наступальні дії, але поніс значних втрат у живій силі та техніці, втратив частину наступального потенціалу та був зупинений.

На Сіверському напрямку противник силами підрозділів зі складу 2, 41 загальновійськових армій ЗС РФ та 90 танкової дивізії Центрального воєнного округа проводить наступальну операцію з метою блокування Чернігова та підготовки до наступу на Суми.

На Слобожанському напрямку противник силами 1-ї танкової армії ЗС РФ (до 12 БТГр), 20 загальновійськової армії ЗС РФ (до 8 БТГр), 6 загальновійськової армії (до 2 БТГр) Західного військового округу, 14 армійського корпусу ЗС РФ (до 2 БТГр) основні зусилля зосереджує на напрямках Канів, Новомосковськ. Зупинений та намагається відновити наступ на Сєверодонецьк силами 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Здійснює перегрупування та підготовку до штурму міста Суми.

При спробі оволодіти н.п. Ізюм противник зазнав втрат та відійшов. Окупанти вдалися до терору у місті, обстрілюючи цивільні помешкання та інфраструктуру.

На Донецькому напрямку противник силами до 7 БТГр 1, 2 АК та 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії продовжує наступальні дії у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.
Для ведення наступальних дій у напрямку на Сєвєродонецьк здійснюється переміщення БТГр 150-ї мотострілецької дивізії. Спроби прорвати оборону на Волноваському напрямку.

Намагається прорвати оборону Маріуполя, але успіху немає.

На Таврійському напрямку противник силами окремих підрозділів 49-ї загальновійськової армії ЗС РФ, 22 армійського корпусу, 20 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії ЗС РФ та Повітряно-Десантних Військ основні зусилля зосереджує у напрямках: на Миколаїв - до 2 БТГр берегових військ ЧФ; на Вознесенськ - до 3 БТГр зі складу 49 загальновійськової армії ЗС РФ; на Запоріжжя - до 4 БТГр 42 мотострілецької дивізії та 136 окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії ЗС РФ; Мелітополь, Маріуполь - до 3 БТГр зі складу 19 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії. Здійснює перегрупування військ для проведення наступальних дій.

В Південнобузькому операційному районі противник зупинений на підступах до Миколаєва, проводить перегрупування військ для відновлення наступу.

В цілому морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати в живій сил та військовій техніці, на окремих напрямках вдається до дезертирства.

Під час боїв поблизу Харькова ліквідовано начальника штабу – першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-майора Віталія Герасимова, також вбито та поранено декілька старших офіцерів штабу армії.

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