Російський прикордонний корабель підбитий в українських територіальних водах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. 7 березня українським військовим вдалося підбити російський прикордонний корабель, який зайшов до українських територіальних вод. Про це повідомив керівник Одеської державної військової адміністрації Максим Марченко, передає УНН.
Деталі
Крім того, Марченко повідомив, що 7 березня противник намагався завдати ракетного удару по одному з житлових масивів під Одесою. Ніхто із мешканців не постраждав.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито відображено момент підбиття корабля.