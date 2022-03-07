Російський прикордонний корабель підбитий в українських територіальних водах

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Крім того, Марченко повідомив, що 7 березня противник намагався завдати ракетного удару по одному з житлових масивів під Одесою. Ніхто із мешканців не постраждав.

У мережі з'явилося відео, на якому нібито відображено момент підбиття корабля.