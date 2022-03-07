Российский пограничный корабль подбит в украинских территориальных водах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. 7 марта украинским военным удалось подбить российский пограничный корабль, который зашел в украинские территориальные воды. Об этом сообщил руководитель Одесской государственной военной администрации Максим Марченко, передает УНН.
Детали
Кроме того, Марченко сообщил, что 7 марта противник пытался нанести ракетный удар по одному из жилых массивов под Одессой. Никто из жильцов не пострадал.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент подведения корабля.