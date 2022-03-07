Генштаб: оккупанты проводят наступательную операцию на Северском направлении

Детали

Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов, сосредоточивая основные усилия на выполнении следующих задач: обеспечение сухопутного коридора между Крымом и континентальной частью Российской Федерации; взятие под полный контроль города Мариуполя; окружение с последующим захватом города Киева, а также выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

В течение суток противником осуществлялась перегруппировка для организации штурма Киева. К штурму оккупанты планируют привлечь наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СпП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СпП "Витязь” (Москва) Росгвардии и частной военной компании “Лига” (бывшая ЧВК “Вагнер”).

На Полесском направлении противник силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий ВС РФ, Тихоокеанского Флота Восточного военного округа и Воздушно-Десантных Войск ВС РФ сосредоточился в районах населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

На направлении н. п. Бышев противник силами до двух БТГр из состава 36 общевойсковой армии ВС РФ совершил маневр и пытается продвигаться дальше.

На направлении н. п. Тарасовщина, Раковка противник из состава 98-й воздушно-десантной дивизии во взаимодействии с БТГр 155 отдельной бригады морской пехоты после форсированием р. Ирпень в районе Раковка начал наступательные действия, но понес значительные потери в живой силе и технике, потерял часть наступательного потенциала и был остановлен.

На Северском направлении противник силами подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий ВС РФ и 90 танковой дивизии Центрального военного округа проводит наступательную операцию с целью блокировки Чернигова и подготовки к наступлению на Суммы.

На Слобожанском направлении противник силами 1-й танковой армии ВС РФ (до 12 БТГр), 20 общевойсковой армии ВС РФ (до 8 БТГр), 6 общевойсковой армии (до 2 БТГр) Западного военного округа, 14 армейского корпуса ВС РФ (до 2 БТГр) основные усилия сосредоточивает на направлениях Канев, Новомосковск. Остановлен и пытается возобновить наступление на Северодонецк силами 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ. Осуществляет перегруппировку и подготовку к штурму города Сумы.

При попытке овладеть н. п. Изюм противник понес потери и отошел. Оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру.

На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр 1, 2 АК и 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии продолжает наступательные действия в направлении на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области.

Для ведения наступательных действий в направлении на Северодонецк осуществляется перемещение БТГр 150-й мотострелковой дивизии. Попытки прорвать оборону на Волновахском направлении.

Пытается прорвать оборону Мариуполя, но успеха нет.

На Таврическом направлении противник силами отдельных подразделений 49-й общевойсковой армии ВС РФ, 22 армейского корпуса, 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии ВС РФ и Воздушно-Десантных Войск основные усилия сосредоточивает в направлениях: на Николаев - в 2 БТГр береговых войск ЧФ; на Вознесенск - до 3 БТГр из состава 49 общевойсковой армии ВС РФ; на Запорожье - до 4 БТГр 42 мотострелковой дивизии и 136 отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии ВС РФ; Мелитополь, Мариуполь - до 3 БТГр из состава 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии. Осуществляет перегруппировку войск для проведения наступательных действий.

В Южнобугском операционном районе противник остановлен на подступах к Николаеву, проводит перегруппировку войск для возобновления наступления.

В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован из-за больших потерь живых сил и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству.

Во время боев близ Харькова ликвидирован начальник штаба - первый заместитель командующего 41-й общевойсковой армии генерал-майор Виталий Герасимов, также убиты и ранены несколько старших офицеров штаба армии.

Напомним

Российский пограничный корабль подбитый в украинских территориальных водах.