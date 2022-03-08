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15 марта, 19:03 • 76538 просмотра

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Темп продвижения оккупационных войск значительно замедлился - Генштаб

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Российские оккупанты продолжают наступательную операцию, но темп продвижения их войск значительно замедлился. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился. Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон на определенных рубежах", - говорится в сообщении.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что оккупанты все чаще прибегают к мародерству и нарушению норм Международного гуманитарного права в отношении ведения военных конфликтов.

Добавим

Оккупанты проводят наступательную операцию на Северском направлении.

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