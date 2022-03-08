Вторжение РФ в Украину: оккупанты потеряли почти 12 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют почти 12 тысяч человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) такие:
личного состава - почти 12 тысяч человек
танков ‒ 303 ед.,
боевых бронированных машин-1036 ед.,
артиллерийских систем -120,
РСЗО - 56,
средств ПВО - 27,
самолетов - 48,
вертолетов - 80 ед.,
автомобильной техники - 474,
кораблей/катеров - 3 ед.,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.
Напомним
Российские оккупанты продолжают наступательную операцию, но темп продвижения их войск значительно замедлился.