Вторжение РФ в Украину: оккупанты потеряли почти 12 тысяч человек

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) такие:

личного состава - почти 12 тысяч человек

танков ‒ 303 ед.,

боевых бронированных машин-1036 ед.,

артиллерийских систем -120,

РСЗО - 56,

средств ПВО - 27,

самолетов - 48,

вертолетов - 80 ед.,

автомобильной техники - 474,

кораблей/катеров - 3 ед.,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.

Напомним

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию, но темп продвижения их войск значительно замедлился.