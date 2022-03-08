Через кілька днів Росія втратить більше військових, ніж за 10 років війни в Афганістані – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Через кілька днів втрати серед особового складу Росії перевершать втрати за її 10-річну війну з Афганістаном. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує УНН.
Деталі
"За 11 днів Україна повністю зруйнувала міф про військову міць Росії. Українські воїни за 11 днів вже знищили понад 11 тисяч російських солдат. Це більше, ніж за дві чеченські війни, які тривали 6 років. Ще пару днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані", — написав Резніков.
Як зазначив міністр, ЗСУ вже знищили 300 танків, тисячу бронемашин, понад 40 літаків та майже 70 гелікоптерів російських окупантів.
"Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу. Які жахають Африку, Близький Схід. Але не Україну.
Ми їх знищуємо, як і всіх інших терористів, які накривають ракетами наші міста. Які розстрілюють дітей", — додав Резніков.
Нагадаємо
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять майже 12 тисяч осіб.