За пытки мужчины задержано трое полицейских в Николаевской области

"24 октября 2018 года, по согласованию с процессуальным руководителем прокуратуры Николаевской области следователями управления Службы безопасности Украины в области сообщено о подозрении двум оперуполномоченным Ингульского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области и полицейскому патрульной полиции в Николаевской области, которые пытали жителя с. Полигон Жовтневого района, пытаясь заставить его признать вину в совершении кражи", - написал Лысенко.



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По его словам, установлено, что полицейские, по предварительному сговору, без разрешения суда и собственника жилья, вооружившись заранее подготовленными деревянными битами и металлической клюшкой для гольфа, ворвались в квартиру потерпевшего, и, причинив ему многочисленные телесные повреждения, противоправно с применением принуждения доставили в Ингульский отдел полиции, где пытали всю ночь в своих служебных кабинетах.



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На основании собранных в уголовном производстве неоспоримых доказательств, полицейским сообщено о подозрении в ряде уголовных преступлений - нарушение неприкосновенности жилища, совершенного по предварительному сговору должностными лицами с применением насилия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины), осуществление заведомо незаконного привода, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 371 УК Украины), совершение пытки по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины), совершение служебного подлога по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).



"Сейчас решается вопрос о применении к полицейским меры пресечения, которая обеспечит выполнение подозреваемыми возложенных на них законом процессуальных обязанностей", - отметил Лысенко.



Напомним, в социальных сетях появилось видео избиения 9 июля полицейским мужчины на киевской станции метро "Контрактовая площадь". Полицейском за избиение пассажира на "Контрактовой площади" сообщили о подозрении.