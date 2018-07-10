У столичному метро поліцейський побив чоловіка, прокуратура розпочала розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У мережі оприлюднили відео, на якому видно, як поліцейський у столичному метро на станції "Контрактова площа" гумовим кийком побив чоловіка. У зв'язку із цим прокуратура Києва розпочала розслідування інциденту, передає УНН із посиланням на прес-службу столичної прокуратури.
“Київською місцевою прокуратурою № 7 розпочато кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій з боку столичного поліцейського у зв’язку із інцидентом, який стався 08.07.2018 на станції метро “Контрактова площа”, — йдеться у повідомленні.
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За попередніми даними, 23-річний співробітник управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував відносно громадянина, який в цей час перебував на пероні вказаної станції, заходи фізичного впливу та спецзасоби. Дії поліцейського на камеру телефону зняв випадковий свідок, повідомили у прокуратурі.
За цим фактом місцевою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).
Одночасно керівництвом столичного главку поліції ініційовано проведення службової перевірки відносно вказаного працівника, результати якої будуть долучені до матеріалів кримінального провадження.
Досудове розслідування триває, проводяться необхідні першочергові слідчі (розшукові) дії з метою об’єктивного з’ясування всіх обставин події.