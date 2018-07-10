В столичном метро полицейский избил мужчину, прокуратура начала расследование

"Киевской местной прокуратурой № 7 начато уголовное производство по факту возможных неправомерных действий со стороны столичного полицейского в связи с инцидентом, который произошел 08.07.2018 на станции метро "Контрактовая площадь", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве, находясь на службе, без явной необходимости применил в отношении гражданина, который в это время находился на перроне указанной станции, меры физического воздействия и спецсредства. Действия полицейского на камеру телефона снял случайный свидетель, сообщили в прокуратуре.

По данному факту местной прокуратурой в ЕРДР внесены сведения по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Одновременно руководством столичного главка полиции инициировано проведение служебной проверки в отношении указанного работника, результаты которой будут приобщены к материалам уголовного производства.

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые первоочередные следственные (розыскные) действия с целью объективного выяснения всех обстоятельств происшествия.