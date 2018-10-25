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За катування чоловіка затримано трьох поліцейських Миколаївщини

За катування чоловіка затримано трьох поліцейських Миколаївщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За безпідставне затримання та катування чоловіка затримано трьох поліцейських ГУНП у Миколаївській області. Про це у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України, передає УНН.

"24 жовтня 2018 року, за узгодженням з процесуальним керівником прокуратури Миколаївської області слідчими управління Служби безпеки України в області повідомлено про підозру двом оперуповноваженим Інгульського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області та поліцейському патрульної поліції в Миколаївській області, які катували жителя с. Полігон Жовтневого району, намагаючись змусити його визнати вину у скоєнні крадіжки", - написав Лисенко.

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За його словами, встановлено, що поліцейські, за попередньою змовою, без дозволу суду і власника житла, озброївшись заздалегідь підготовленими дерев’яними битами і металевою ключкою для гольфу, увірвались до квартири потерпілого, та, спричинивши йому численні тілесні ушкодження, протиправно із застосуванням примусу доправили до Інгульського відділу поліції, де катували всю ніч в своїх службових кабінетах.

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На підставі зібраних у кримінальному провадженні беззаперечних доказів, поліцейським повідомлено про підозру у ряді кримінальних правопорушень - порушення недоторканості житла, вчиненого за попередньою змовою службовими особами із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України), здійснення завідомо незаконного приводу, за попередньою змовою групою осіб, (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 371 КК України), вчинення катування, за попередньою змовою групою осіб(ч. 2 ст. 127 КК України), вчинення службового підроблення, за попередньою змовою групою осіб(ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

"Наразі вирішується питання про застосування до поліцейських запобіжного заходу, який забезпечить виконання підозрюваними покладених на них законом процесуальних обов’язків", - зазначив Лисенко.

Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилося відео побиття 9 липня поліцейським чоловіка на київській станції метро "Контрактова площа". Поліцейському за побиття пасажира на "Контрактовій площі" повідомили про підозру.

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