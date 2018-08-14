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Поліцейському за побиття пасажира на "Контрактовій площі" повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Столична прокуратура повідомила про підозру співробітнику управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у Києві за фактом побиття громадянина на станції метро "Контрактова площа". Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передає УНН.

Поліцейському за побиття пасажира на "Контрактовій площі" повідомили про підозру

"За результатом проведених слідчих дій працівнику поліції повідомлено про підозру за ст. 126 КК України (Побої і мордування)", - зазначили у прес-службі.

За їхньою інформацією, на сьогодні місцевою прокуратурою установлені та допитані учасники конфлікту, співробітники метрополітену, а також пасажири, які стали випадковими свідками цієї події.

Також прокуратура підготувала клопотання про обрання поліцейському запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення від займаної посади на час проведення досудового слідства.

Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилося відео побиття 9 липня поліцейським чоловіка на київській станції метро "Контрактова площа".

За попередніми даними, 23-річний співробітник управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував відносно громадянина, який в цей час перебував на пероні вказаної станції, заходи фізичного впливу та спецзасоби. Дії поліцейського на камеру телефону зняв випадковий свідок, повідомили у прокуратурі.

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