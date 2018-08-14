Поліцейському за побиття пасажира на "Контрактовій площі" повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Столична прокуратура повідомила про підозру співробітнику управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у Києві за фактом побиття громадянина на станції метро "Контрактова площа". Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передає УНН.
"За результатом проведених слідчих дій працівнику поліції повідомлено про підозру за ст. 126 КК України (Побої і мордування)", - зазначили у прес-службі.
За їхньою інформацією, на сьогодні місцевою прокуратурою установлені та допитані учасники конфлікту, співробітники метрополітену, а також пасажири, які стали випадковими свідками цієї події.
Також прокуратура підготувала клопотання про обрання поліцейському запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення від займаної посади на час проведення досудового слідства.
Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилося відео побиття 9 липня поліцейським чоловіка на київській станції метро "Контрактова площа".
За попередніми даними, 23-річний співробітник управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував відносно громадянина, який в цей час перебував на пероні вказаної станції, заходи фізичного впливу та спецзасоби. Дії поліцейського на камеру телефону зняв випадковий свідок, повідомили у прокуратурі.