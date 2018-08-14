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Полицейскому за избиение пассажира на "Контрактовой площади" сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 9148 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Столичная прокуратура сообщила о подозрении сотруднику управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в Киеве по факту избиения гражданина на станции метро "Контрактовая площадь". Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передает УНН.

Полицейскому за избиение пассажира на "Контрактовой площади" сообщили о подозрении

"По результатам проведенных следственных действий работнику полиции сообщено о подозрении по ст. 126 УК Украины (Побои и истязания)", - отметили в пресс-службе.

По их информации, на сегодня местной прокуратурой установлены и допрошены участники конфликта, сотрудники метрополитена, а также пассажиры, которые стали случайными свидетелями этого события.

Также прокуратура подготовила ходатайство о избрании полицейскому меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения от занимаемой должности на время проведения досудебного следствия.

Напомним, в социальных сетях появилось видео избиения 9 июля полицейским мужчины на киевской станции метро "Контрактовая площадь".

По предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве, находясь на службе, без явной необходимости применил в отношении гражданина, который в это время находился на перроне указанной станции, меры физического воздействия и спецсредства. Действия полицейского на камеру телефона снял случайный свидетель, сообщили в прокуратуре.

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