Полицейскому за избиение пассажира на "Контрактовой площади" сообщили о подозрении

"По результатам проведенных следственных действий работнику полиции сообщено о подозрении по ст. 126 УК Украины (Побои и истязания)", - отметили в пресс-службе.



По их информации, на сегодня местной прокуратурой установлены и допрошены участники конфликта, сотрудники метрополитена, а также пассажиры, которые стали случайными свидетелями этого события.



Также прокуратура подготовила ходатайство о избрании полицейскому меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения от занимаемой должности на время проведения досудебного следствия.



Напомним, в социальных сетях появилось видео избиения 9 июля полицейским мужчины на киевской станции метро "Контрактовая площадь".

По предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве, находясь на службе, без явной необходимости применил в отношении гражданина, который в это время находился на перроне указанной станции, меры физического воздействия и спецсредства. Действия полицейского на камеру телефона снял случайный свидетель, сообщили в прокуратуре.