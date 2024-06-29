За июнь в Украине завершено 66 защитных объектов стоимостью 124,1 млн грн. Об этом сообщает Заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

Заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко заявил, что за июнь 2024 года было завершено новых 66 укрытий в форме защитных сооружений гражданской защиты общей стоимостью 124,1 млн грн.

В этом месяце наибольшее количество укрытий было приведено в надлежащее состояние в жилых домах - 25 объектов, а также в учебных заведениях - 12 объектов. Кроме того, по всей стране установлено 14 новых модульных укрытий, которые расположены непосредственно на улицах.

Сейчас много защитных сооружений гражданской защиты на стадии капитального ремонта или строительства, поэтому в следующем месяце ожидаем большее количество уже готовых - отметил Тимур Ткаченко.

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