За червень в Україні завершено 66 захисних об'єктів на 124,1 млн грн - Ткаченко

За червень в Україні завершено 66 захисних об'єктів вартістю 124,1 млн грн. Про це повідомляє Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, передає УНН.

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Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко заявив, що за червень 2024 року було завершено нових 66 укриттів у формі захисних споруд цивільного захисту загальною вартістю 124,1 млн грн.

Цього місяця найбільшу кількість укриттів було приведено до належного стану у житлових будинках - 25 об'єктів, а також у закладах освіти - 12 об'єктів. Крім того, по всій країні встановлено 14 нових модульних укриттів, які розташовані безпосередньо на вулицях.

Зараз багато захисних споруд цивільного захисту на стадії капітального ремонту чи будівництва, тому наступного місяця очікуємо більшу кількість вже готових