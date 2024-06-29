За червень в Україні завершено 66 захисних об'єктів на 124,1 млн грн - Ткаченко
Київ • УНН
У червні 2024 року в Україні було завершено будівництво 66 нових захисних споруд вартістю 124,1 млн грн, зокрема 25 укриттів у житлових будинках, 12 - у навчальних закладах та 14 модульних укриттів, встановлених на вулицях.
За червень в Україні завершено 66 захисних об'єктів вартістю 124,1 млн грн. Про це повідомляє Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, передає УНН.
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Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко заявив, що за червень 2024 року було завершено нових 66 укриттів у формі захисних споруд цивільного захисту загальною вартістю 124,1 млн грн.
Цього місяця найбільшу кількість укриттів було приведено до належного стану у житлових будинках - 25 об'єктів, а також у закладах освіти - 12 об'єктів. Крім того, по всій країні встановлено 14 нових модульних укриттів, які розташовані безпосередньо на вулицях.
Зараз багато захисних споруд цивільного захисту на стадії капітального ремонту чи будівництва, тому наступного місяця очікуємо більшу кількість вже готових
Захисні споруди будуються по всій Україні - Юсов16.05.24, 14:41 • 22039 переглядiв