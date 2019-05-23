По факту взятия в плен украинских воинов на Донбассе открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о взятии в плен украинских военнослужащих из состава Объединенных сил на оккупированной территории Донбасса. Об этом написала в Facebook Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Уточняем информацию о местонахождении восьми украинских военнослужащих из состава Объединенных сил, которые 22 мая попали на временно-оккупированную территорию в районе населенного пункта Новотроицкое. Соответствующие сведения внесены в ЕРДР по факту совершения уголовного преступления по ст.146 ч.2 (Незаконное лишение свободы или похищение человека - ред.) УК Украины", - написала омбудсмен.
По ее словам, с целью выяснения всех обстоятельств происшествия и мер, которые осуществляются для освобождения военнослужащих, офис омбудсмена обратился к Начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игоря Криштуна и в Соединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС.
Как сообщал УНН, по предварительной информации, на этой неделе восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе на грузовике отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.
Министерство обороны Украины выясняет обстоятельства, при которых восемь военнослужащих оказались в плену боевиков на временно оккупированной территории Донбасса.