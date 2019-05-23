За фактом взяття в полон українських вояків на Донбасі відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо взяття в полон українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил на окупованій території Донбасу. Про це написала у Facebook Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Уточнюємо інформацію щодо місцезнаходження восьми українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, які 22 травня потрапили на тимчасово-окуповану територію в районі населеного пункту Новотроїцьке. Відповідні відомості внесено до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення за ст.146 ч.2 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини — ред.) КК України”, — написала омбудсмен.
З її слів, з метою з’ясування усіх обставин події та заходів, які здійснюються для звільнення військовослужбовців, офіс омбудсмена звернувся до Начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Ігоря Криштуна та до Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС.
Як повідомляв УНН, за попередньою інформацією, цього тижня вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками.
Міністерство оборони України з’ясовує обставини, за яких восьмеро військовослужбовців опинились у полоні бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу.