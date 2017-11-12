По факту резни, в результате которой погиб человек, открыли производство

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 28958 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 94091 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 84865 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100397 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100512 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В полиции расследуют инцидент, который произошел в субботу вблизи киевского "Фуршета", который находится на проспекте Победы, где человек погиб от многочисленных ножевых ранений в живот. Об этом УНН сообщили в Главном Управлении Нацполиции в Киеве.

"Поступило сообщение от врача о том, что на парковке у магазина "Фуршет" по адресу проспект Победы обнаружен мужчина с проникающим колототыми ранениями в области брюшной полости с левой стороны", - сообщили в полиции.

По словам представителей полиции, погибший - мужчина 84 года рождения. Инцидент произошел в 20:20 в субботу 11 ноября.

Как отметили в полиции, на место инцидента выехали бригады из Шевченковского райотдела и из главного управления полиции в городе Киеве.

"По прибытию уже медики оказывали помощь, но к сожалению мужчина скончался на месте. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные действия, правоохранители общаются с очевидцами, свидетелями, сведения внесены по признаку части 1 статьи 115", - сказали в управлении.

В связи с инцидентом полиция пока не проводила задержаний.

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