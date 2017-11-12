По факту резни, в результате которой погиб человек, открыли производство

"Поступило сообщение от врача о том, что на парковке у магазина "Фуршет" по адресу проспект Победы обнаружен мужчина с проникающим колототыми ранениями в области брюшной полости с левой стороны", - сообщили в полиции.

По словам представителей полиции, погибший - мужчина 84 года рождения. Инцидент произошел в 20:20 в субботу 11 ноября.

Как отметили в полиции, на место инцидента выехали бригады из Шевченковского райотдела и из главного управления полиции в городе Киеве.

"По прибытию уже медики оказывали помощь, но к сожалению мужчина скончался на месте. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные действия, правоохранители общаются с очевидцами, свидетелями, сведения внесены по признаку части 1 статьи 115", - сказали в управлении.

В связи с инцидентом полиция пока не проводила задержаний.