За фактом різанини, внаслідок якої загинув чоловік, відкрили провадження

"Надійшло повідомлення від лікаря про те, що на паркувальному майданчику біля магазину "Фуршет" за адресою проспект Перемоги виявлено чоловіка з проникаючим колотими пораненнями в області черевної порожнини з лівої сторони", - повідомили в поліції.

За словами представників поліції, загиблий – чоловік 84 року народження. Інцідент стався о 20:20 у суботу 11 листопада.

Як зазначили в поліції, на місце інциденту виїхали бригади з шевченківського райвідділу та з головного управління поліції у місті Києві.

"По прибуттю вже медики надавали допомогу, але нажаль чоловік помер на місці. Наразі тривають оперативно-розшукові дії, правоохоронці спілкуються з очевидцями, свідками, відомості внесені за ознакою частини 1 статті 115", - сказали в управлінні.

У зв’язку з інцидентом поліція поки не проводила затримань.