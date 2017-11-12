За фактом різанини, внаслідок якої загинув чоловік, відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У поліції розслідують інцидент, який стався в суботу поблизу київського "Фуршету", що знаходиться на проспекті Перемоги, де чоловік загинув від числених ножових поранень в живіт. Про це УНН повідомили в Головному Управлінні Нацполіції в м.Києві.
"Надійшло повідомлення від лікаря про те, що на паркувальному майданчику біля магазину "Фуршет" за адресою проспект Перемоги виявлено чоловіка з проникаючим колотими пораненнями в області черевної порожнини з лівої сторони", - повідомили в поліції.
За словами представників поліції, загиблий – чоловік 84 року народження. Інцідент стався о 20:20 у суботу 11 листопада.
Як зазначили в поліції, на місце інциденту виїхали бригади з шевченківського райвідділу та з головного управління поліції у місті Києві.
"По прибуттю вже медики надавали допомогу, але нажаль чоловік помер на місці. Наразі тривають оперативно-розшукові дії, правоохоронці спілкуються з очевидцями, свідками, відомості внесені за ознакою частини 1 статті 115", - сказали в управлінні.
У зв’язку з інцидентом поліція поки не проводила затримань.