По факту повреждения зданий в Киеве проводится доследственная проверка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По факту повреждения зданий в центре Киева проводится доследственная проверка. Об этом в сети Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Участники добровольческого движения ОУН провели акцию, во время которой повредили здание банка и российского центра науки и культуры и пытались повредить фасад еще одного финансового учреждения. В месте проведения акции находились группы коммуникации, которые проводили разъяснительную работу о последствиях нарушений правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, которые призывали к противоправным действиям, и непосредственно действия правонарушителей", - говорится в сообщении.
Пострадавших и задержанных нет. События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится доследственная проверка.
Напомним, в центре Киева прошла акция националистов, во время которой активисты разбили стекла в отделении "Сбербанка", передает корреспондент.