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За фактом пошкодження будівель у Києві проводиться дослідча перевірка

За фактом пошкодження будівель у Києві проводиться дослідча перевірка

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. За фактом пошкодження будівель у центрі Києві проводиться дослідча перевірка. Про це в мережі Facebook повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“Учасники добровольчого руху ОУН провели акцію, під час якої пошкодили будівлю банку та російського центру науки та культури і намагалися пошкодити фасад ще однієї фінансової установи. У місці проведення акції перебували групи комунікації, які проводили роз’яснювальну роботу щодо наслідків порушень правопорядку. Також працювали групи документування, які фіксували осіб, котрі закликали до протиправних дій, та безпосередньо дії правопорушників”, - йдеться в повідомлені.

Постраждалих та затриманих немає. Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, у центрі Києва пройшла акція націоналістів, під час якої активісти потрощили шибки у відділені “Сбербанку”, передає кореспондент УНН.

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