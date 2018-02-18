За фактом пошкодження будівель у Києві проводиться дослідча перевірка

“Учасники добровольчого руху ОУН провели акцію, під час якої пошкодили будівлю банку та російського центру науки та культури і намагалися пошкодити фасад ще однієї фінансової установи. У місці проведення акції перебували групи комунікації, які проводили роз’яснювальну роботу щодо наслідків порушень правопорядку. Також працювали групи документування, які фіксували осіб, котрі закликали до протиправних дій, та безпосередньо дії правопорушників”, - йдеться в повідомлені.

Постраждалих та затриманих немає. Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, у центрі Києва пройшла акція націоналістів, під час якої активісти потрощили шибки у відділені “Сбербанку”, передає кореспондент УНН.