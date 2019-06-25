По факту отравления людей в Черкасской области начато расследование

Из-за отравления 12 человек, среди которых трое детей, начато уголовное производство по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).



Как сообщал УНН, в Черкасской 12 человек, из них 3 ребенка с предварительным диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести" были госпитализированы в течение 23-24 июня в Жашковскую центральной районной больницы.



В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что пострадавшие принимали участие в праздновании дня рождения в кафе "Центральное" в с. Бузовка Жашковского района. Всего там отдыхало 35 человек.



Специалистами Госпродпотребслужбы области организовано проведение внеплановой проверки указанного заведения, с отбором проб питьевой воды, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.