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По факту отравления людей в Черкасской области начато расследование

Киев • УНН

 • 15754 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Из-за отравления людей в кафе в Жашковском районе Черкасской области открыто уголовное производство. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

По факту отравления людей в Черкасской области начато расследование

Из-за отравления 12 человек, среди которых трое детей, начато уголовное производство по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Как сообщал УНН, в Черкасской 12 человек, из них 3 ребенка с предварительным диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести" были госпитализированы в течение 23-24 июня в Жашковскую центральной районной больницы.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что пострадавшие принимали участие в праздновании дня рождения в кафе "Центральное" в с. Бузовка Жашковского района. Всего там отдыхало 35 человек.

Специалистами Госпродпотребслужбы области организовано проведение внеплановой проверки указанного заведения, с отбором проб питьевой воды, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

Украинские Национальные Новости

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