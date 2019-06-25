За фактом отруєння людей у Черкаській області розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Через отруєння людей у кафе в Жашківському районі Черкаської області відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Через отруєння 12 людей, серед яких троє дітей, розпочато кримінальне провадження за ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Як повідомляв УНН, на Черкащині 12 осіб, з них 3 дитини з попереднім діагнозом "гостра харчова токсикоінфекція, середній ступінь важкості" було госпіталізовано упродовж 23-24 червня до Жашківської центральної районної лікарні.
В ході санітарно-епідеміологічного розслідування встановлено, що постраждалі брали участь у святкуванні дня народження у кафе "Центральне" у с. Бузівка Жашківського району. Загалом там відпочивало 35 осіб.
Фахівцями Держпродспоживслужби області організовано проведення позапланової перевірки зазначеного закладу, з відбором проб питної води, готових страв, гігієнічних змивів для проведення лабораторних досліджень.
У ході перевірки виявлені грубі порушення санітарного законодавства, законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.