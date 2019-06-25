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За фактом отруєння людей у Черкаській області розпочато розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Через отруєння людей у кафе в Жашківському районі Черкаської області відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

За фактом отруєння людей у Черкаській області розпочато розслідування

Через отруєння 12 людей, серед яких троє дітей, розпочато кримінальне провадження за ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Як повідомляв УНН, на Черкащині 12 осіб, з них 3 дитини з попереднім діагнозом "гостра харчова токсикоінфекція, середній ступінь важкості" було госпіталізовано упродовж 23-24 червня до Жашківської центральної районної лікарні.

В ході санітарно-епідеміологічного розслідування встановлено, що постраждалі брали участь у святкуванні дня народження у кафе "Центральне" у с. Бузівка Жашківського району. Загалом там відпочивало 35 осіб.

Фахівцями Держпродспоживслужби області організовано проведення позапланової перевірки зазначеного закладу, з відбором проб питної води, готових страв, гігієнічних змивів для проведення лабораторних досліджень.

У ході перевірки виявлені грубі порушення санітарного законодавства, законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.

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