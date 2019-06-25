На Черкащині після святкування в кафе отруїлося 12 осіб

КИЇВ. 25 червня. УНН. На Черкащині 12 осіб, з них 3 дитини з попереднім діагнозом "гостра харчова токсикоінфекція, середній ступінь важкості" було госпіталізовано упродовж 23-24 червня до Жашківської центральної районної лікарні. Про це УНН повідомили в Управлінні державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.