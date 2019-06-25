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На Черкащині після святкування в кафе отруїлося 12 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. На Черкащині 12 осіб, з них 3 дитини з попереднім діагнозом "гостра харчова токсикоінфекція, середній ступінь важкості" було госпіталізовано упродовж 23-24 червня до Жашківської центральної районної лікарні. Про це УНН повідомили в Управлінні державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

На Черкащині після святкування в кафе отруїлося 12 осіб

Зареєстровано групове захворювання з ознаками гострої кишкової інфекції в побуті у мешканців села Бузівка Жашківського району.

В ході санітарно-епідеміологічного розслідування встановлено, що постраждалі 22.06.2019 брали участь у святкуванні дня народження у кафе "Центральне" ФОП Кравченко А.А. у с. Бузівка Жашківського району. Загалом там відпочивало 35 осіб.

Фахівцями Держпродспоживслужби області організовано проведення позапланової перевірки зазначеного закладу, з відбором проб питної води, готових страв, гігієнічних змивів для проведення лабораторних досліджень.

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У ході перевірки виявлені грубі порушення санітарного законодавства, законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Зокрема, заклад не зареєстрований як потужність оператора ринку, немає необхідних виробничих приміщень, відсутні умови для дотримання технології приготування та зберігання готових страв, миття столового та кухонного посуду, правил особистої гігієни персоналом, дезінфікуючі засоби, об’єкт не підключений до мереж водопостачання та каналізування, незадовільний санітарний стан виробничих приміщень, холодильного та технологічного обладнання, інвентарю, не пройдені профілактичні медичні огляди, гігієнічне навчання персоналом, відсутні супровідні документи на сировину, харчові продукти та ін.

За результатами проведеної перевірки на адресу власника закладу направлено припис щодо усунення виявлених порушень, складено протокол про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

За пропозицією Держпродспоживслужби Жашківського району суб’єктом господарювання тимчасово призупинено роботу закладу громадського харчування до завершення санітарно-епідеміологічного розслідування спалаху.

Про групове захворювання повідомлено Жашківське відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, органи місцевої влади, ініційовано проведення засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Жашківської районної державної адміністрації.

Комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів триває. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

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