У Рубіжанській лікарні більше тижня після отруєння залишаються госпіталізованими 13 дітей

КИЇВ. 25 червня. УНН. У Рубіжанській міській лікарні на Луганщині з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, залишаються госпіталізованими 15 осіб (з них 13 дітей), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" та купались в озері Пісочне у м. Рубіжне. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.