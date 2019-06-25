В Рубежанской больнице больше недели после отравления остаются госпитализированными 13 детей

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Рубежанской городской больнице в Луганской области с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 15 человек (из них 13 детей), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.