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В Черкасской области после празднования в кафе отравились 12 человек

Киев • УНН

 • 14983 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Черкасской области 12 человек, из них 3 ребенка с предварительным диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести" были госпитализированы в течение 23-24 июня в Жашковскую центральной районной больницы. Об этом сообщили УНН в Управлении государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Держпродспоживслужбы в Черкасской области.

В Черкасской области после празднования в кафе отравились 12 человек

Зарегистрировано групповое заболевание с признаками острой кишечной инфекции в быту жителей села Бузовка Жашковского района.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что пострадавшие 22.06.2019 принимали участие в праздновании дня рождения в кафе "Центральное" ФЛП Кравченко А.А. в с. Бузовка Жашковского района. Всего там отдыхало 35 человек.

Специалистами Госпродпотребслужбы области организовано проведение внеплановой проверки указанного заведения, с отбором проб питьевой воды, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований.

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В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. В частности, заведение не зарегистрировано как мощность оператора рынка, нет необходимых производственных помещений, отсутствуют условия для соблюдения технологии приготовления и хранения готовых блюд, мытья столовой и кухонной посуды, правил личной гигиены персоналом, дезинфицирующие средства, объект не подключен к сетям водоснабжения и канализации, неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, холодильного и технологического оборудования, инвентаря, не пройдено профилактические медицинские осмотры, гигиеническое обучение персоналом, отсутствуют соответсвующие документы на сырье, пищевые продукты и др.

По результатам проведенной проверки в адрес владельца заведения направлено предписание по устранению выявленных нарушений, составлен протокол о правонарушении в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

По предложению Госпродпотребслужбы Жашковского района субъектом хозяйствования временно приостановлена работа заведения общественного питания до завершения санитарно-эпидемиологического расследования вспышки.

О групповом заболевании сообщено в Жашковское отделения полиции Уманского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, органы местной власти, инициировано проведение заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Жашковского районного государственной администрации.

Комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

Как сообщал УНН, в Рубежанский больнице больше недели после отравления остаются госпитализированными 13 детей

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